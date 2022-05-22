В парламенте расширяют возможности профтехобразования: подробности

Сегодня, 22 мая, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7293 о расширении возможностей получения профессионального образования.

Как отметила соинициаторша, народная депутат, член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Ирина Констанкевич, этот законопроект особенно важен в нынешних военных условиях.

"Он поможет оперативно покрыть потребность в квалифицированных рабочих конкретных профессий, а также решит проблему, когда поступающим из других территориальных общин могли отказывать в причислении к профессионально-техническим заведениям в пределах государственного или регионального заказа. Ведь сейчас многие студенты стали вынужденными переселенцами — мы должны приспосабливаться к новым реалиям!", — подчеркнула Констанкевич.

По ее словам, будет предусмотрена возможность получения профессионального образования без одновременного получения среднего.

"Возможность бесплатного получения второго профессионального образования. Право получать профессиональное образование независимо от местожительства. Вместо формального контроля за трудоустройством выпускников заведений профтехобразования будут наделены местные государственные администрации более активным полномочиями по содействию трудоустройству выпускников", — добавила Ирина Констанкевич.

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