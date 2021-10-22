В парламенте заработают два пункта COVID-вакцинации депутатов

Они начнут работу в понедельник-вторник.

На следующей неделе в Верховной Раде начнут работать два пункта COVID-вакцинации депутатов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, пишет Интерфакс.

"С понедельника-вторника начнут работать два пункта вакцинации. Один — под куполом (здание на улице Грушевского — Ред.). Другой — на Садовой (в здании расположены комитеты парламента — Ред.), — сказал Корниенко.

Следует заметить, что об открытии таких пунктов ходатайствовал руководитель комитета парламента по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В частности, он возмущался тем, что 80% сотрудников Совета не носят маски, а многие депутаты, работников аппарата, секретариата и комитетов парламента не вакцинированы от коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 22 октября, уже второй день подряд, в Украине снова зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 23785 инфицированных и 614 смертей. Больше всего людей за минувшие сутки умерло в Донецкой области — 94, Днепропетровской области — 57, в Херсонской — 54, в Одесской — 45 и в Киеве — 44.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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