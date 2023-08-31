В патрульной полиции Украины прокомментировали меру пресечения копу из Днепра: "Принципиальное дело"

В патрульной полиции Украины поддержали своего коллегу из Днепра, обвиняемого в смертельной стрельбе во время задержания, которая произошла 29 августа. Так там прокомментировали меру пресечения патрульному.

Об этом говорится в заявлении правоохранительного органа.

Там сообщили, что в соответствии с решением суда патрульный до 30 октября будет находиться под круглосуточным домашним арестом. В правоохранительном органе поддержали своего коллегу, обвиняемого в смертельной стрельбе во время задержания нарушителей дорожного движения.

"Только что в Днепре закончилось судебное заседание по избранию меры пресечения патрульному Егору Звонкову. Это дело принципиально для нас всех. На заседании были патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские всей Украины поддерживают коллег", — говорится в коллеге. сообщении.

В патрульные полиции добавили, что они надеются на справедливое решение суда в будущем.

Напомним, 31 августа суд избрал меру пресечения патрульному из Днепра, которого подозревают в смертельной стрельбе. Инцидент произошел 29 августа во время задержания. Там правоохранители остановили Jaguar. Женщина и мужчина из автомобиля начали агрессивно вести себя и устроили конфликт с правоохранителями. Тогда коп выстрелил в мужчину, из-за чего тот скончался на месте трагедии.

На суде правоохранитель вины не признал и подчеркнул, что защищал себя и коллегу.

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