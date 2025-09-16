ТСН в социальных сетях

В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт, чтобы выехать в Германию

101-летняя бабушка из Павлограда оформила загранпаспорт для поездки в Германию.

101-летняя жительница Днепропетровщины едет к родственникам в Германию

101-летняя жительница Днепропетровщины едет к родственникам в Германию / © Государственная миграционная служба Украины

В Павлограде на Днепропетровщине 101-летняя бабушка оформила загранпаспорт, чтобы уехать в Германию к своим родственникам.

Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

В отделение миграционной службы за получением загранпаспорта обратилась женщина 1924 года рождения.

101-летняя бабушка, проживающая одна, изъявила желание уехать в Германию к своим родственникам. Неравнодушные соседи, заботящиеся о ее состоянии и заботящиеся о ней в повседневной жизни, помогли в решении этого вопроса. Они сопровождали женщину в ближайший отдел Миграционной службы, где работники ГМС вне очереди оформили пожилой женщине загранпаспорт.

Планирует ли старушка вернуться назад в Украину, в Миграционной службе не уточнили.

Ранее мы писали, что транзитный центр в Павлограде «трещит по швам».

