

Украина
- Украина




В Павлограде 101-летняя бабушка впервые оформила загранпаспорт, чтобы выехать в Германию
101-летняя бабушка из Павлограда оформила загранпаспорт для поездки в Германию.
В Павлограде на Днепропетровщине 101-летняя бабушка оформила загранпаспорт, чтобы уехать в Германию к своим родственникам.
Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
В отделение миграционной службы за получением загранпаспорта обратилась женщина 1924 года рождения.
101-летняя бабушка, проживающая одна, изъявила желание уехать в Германию к своим родственникам. Неравнодушные соседи, заботящиеся о ее состоянии и заботящиеся о ней в повседневной жизни, помогли в решении этого вопроса. Они сопровождали женщину в ближайший отдел Миграционной службы, где работники ГМС вне очереди оформили пожилой женщине загранпаспорт.
Планирует ли старушка вернуться назад в Украину, в Миграционной службе не уточнили.
