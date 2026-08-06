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В Павлограде "Бандероль" убила сотрудниц "Укрпочты" и разрушила сортировочное депо
«Укрпочта» уже задействовала резервные схемы работы, чтобы не допустить остановки доставки пенсий, лекарств, посылок и писем.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две сотрудницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в своём посте на Facebook.
По его словам, российский удар уничтожил сортировочное депо и пункт базирования передвижных отделений, которые обеспечивали работу почтовой сети в Павлограде и прилегающих населенных пунктах.
«В Павлограде российская „бандероль“ сегодня уничтожила наше сортировочное депо и базу передвижных отделений», — сообщил он.
По словам главы «Укрпочты», самой большой трагедией стала гибель двух сотрудниц предприятия.
«Светлая память погибшим. Соболезнуем их родным, друзьям и всей большой команде „Укрпочты“, которая переживает эту утрату», — отметил Смилянский.
Он также сообщил, что во время атаки был ранен механик предприятия, однако его жизни ничего не угрожает.
Несмотря на разрушения, «Укрпочта» уже задействовала резервные схемы работы, чтобы не допустить приостановки доставки пенсий, лекарств, посылок и писем.
«Это депо обслуживало Павлоград и все близлежащие села района. Враг хотел остановить наше продвижение здесь, но мы не позволим этого сделать», — отметил Смилянский.
Компания также пообещала возместить клиентам стоимость всех посылок, уничтоженных в результате российского удара.
Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки на Павлоград погиб один человек, ещё четверо получили ранения.
«Один человек погиб и четверо пострадали в результате вражеской атаки на Павлоград. Это мужчины 52, 56 и 63 лет, а также 54-летняя женщина. Все находятся на амбулаторном лечении», — отметил он.
По словам Ганжи, в результате российского обстрела также возникли пожары на складах логистических компаний и в одном из магазинов.
Украинские экстренные службы продолжают ликвидировать последствия очередного удара российских войск по гражданской инфраструктуре.
Напомним, сегодня утром армия РФ обстреляла дома в Запорожье. «Прилет» пришелся прямо в одну из многоэтажек — дрон попал в потолок. В результате российского обстрела один человек получил ранение.