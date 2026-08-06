В Павлограде "Бандероль" убила сотрудниц "Укрпочты" и разрушила сортировочное депо

Последствия удара по Павлограду

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Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две сотрудницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский в своём посте на Facebook.

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По его словам, российский удар уничтожил сортировочное депо и пункт базирования передвижных отделений, которые обеспечивали работу почтовой сети в Павлограде и прилегающих населенных пунктах.

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«В Павлограде российская „бандероль“ сегодня уничтожила наше сортировочное депо и базу передвижных отделений», — сообщил он.

По словам главы «Укрпочты», самой большой трагедией стала гибель двух сотрудниц предприятия.

«Светлая память погибшим. Соболезнуем их родным, друзьям и всей большой команде „Укрпочты“, которая переживает эту утрату», — отметил Смилянский.

Он также сообщил, что во время атаки был ранен механик предприятия, однако его жизни ничего не угрожает.

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© Игорь Смелянский / Facebook

Несмотря на разрушения, «Укрпочта» уже задействовала резервные схемы работы, чтобы не допустить приостановки доставки пенсий, лекарств, посылок и писем.

«Это депо обслуживало Павлоград и все близлежащие села района. Враг хотел остановить наше продвижение здесь, но мы не позволим этого сделать», — отметил Смилянский.

Компания также пообещала возместить клиентам стоимость всех посылок, уничтоженных в результате российского удара.

Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеской атаки на Павлоград погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

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«Один человек погиб и четверо пострадали в результате вражеской атаки на Павлоград. Это мужчины 52, 56 и 63 лет, а также 54-летняя женщина. Все находятся на амбулаторном лечении», — отметил он.

По словам Ганжи, в результате российского обстрела также возникли пожары на складах логистических компаний и в одном из магазинов.

Украинские экстренные службы продолжают ликвидировать последствия очередного удара российских войск по гражданской инфраструктуре.

Напомним, сегодня утром армия РФ обстреляла дома в Запорожье. «Прилет» пришелся прямо в одну из многоэтажек — дрон попал в потолок. В результате российского обстрела один человек получил ранение.

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