В Павлограде люди сидели без света более 34 часов: что стало причиной

Жители Павлограда на Днепропетровщине столкнулись со случаем произвола. Пока страна живет в условиях дефицита энергии, в одном из районов города графиками отключений руководил «человек с улицы». Поэтому сотни людей оставались без напряжения более полутора суток.

Об этом пишет ua.news.

По словам медиа, ночью против 19 декабря на одной из улиц города собралась возмущенная толпа. Жители улицы Черешневой и близлежащих территорий, которые находились без света более 34 часов, вызвали полицию и аварийную бригаду ДТЭК. Люди заподозрили, что отключения носят не технический, а человеческий характер.

Как сообщают местные медиа, выяснилось, что постороннее лицо имело свободный доступ к трансформатору. Из-за того, что при установке на оборудование якобы «забыли» повесить замок, мужчина самостоятельно вмешивался в работу сети и выключал электроснабжение на отдельных улицах по своему усмотрению.

Жители города утверждают, что неравномерные отключения начались с 5 ноября. Пока одни улицы часами сидели в темноте, другие почти не чувствовали ограничений.

По словам людей, лицо, которое вмешивалось в работу трансформатора, якобы знакомо с работниками районных электросетей (РЭМ) и имело «молчаливое согласие» на контроль за потреблением.

Прибывшая на место инцидента аварийная бригада зафиксировала отключение из-за перенапряжения, возникшего в результате постоянных манипуляций. После ночной проверки трансформатор наконец-то закрыли на замок, однако полноценное питание некоторых улиц было восстановлено только в понедельник.

