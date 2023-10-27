В Павлограде мужчина набросился с ножом на патрульного и порезал ему лицо: против него использовали пистолет (видео)

В Павлограде на Днепропетровщине обнаженный мужчина порезал лицо патрульному полицейскому. Перед этим он нанес себе ножевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел 27 октября – патрульным поступило сообщение о хулиганских действиях. Наряд прибыл по адресу и обнаружил в доме обнаженного мужчину с ножом.

“Он ранил себя в живот и угрожал нанести себе дальнейшие повреждения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно и, когда стражи порядка попытались забрать нож и успокоить его, мужчина нанес полицейскому ножевое ранение лица. Для прекращения нападения другой полицейский применял табельное огнестрельное оружие и выстрелил хулигану в ногу. Фигурант продолжил размахивать ножом и ранил себя в шею”, – рассказали в полиции области.

Впоследствии 32-летнего местного жительства доставили в больницу и задержали. Ему грозит уголовная ответственность согласно статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Самому же патрульному была оказана медицинская помощь.

Мужчине грозит пожизненное заключение.

В Павлограде местный житель порезал патрульных ножом

Напомним, что кафиры ударили ракетой по Павлограду.

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