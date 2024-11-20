В Павлограде мужчина расстрелял из автомата продавщицу (фото)

Во время действия комендантского часа в торговом заведении раздались выстрелы.

Полицейские Днепропетровщины задержали мужчину, который в ночь на 19 ноября расстрелял из автомата Калашникова продавщицу магазина в городе Павлограде.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Сообщение о выстрелах в торговом заведении поступило в полицию около 2 часов ночи. На месте происшествия полицейские обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением и установили обстоятельства преступления.

Также читайте В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке

Выяснилось, что во время действия комендантского часа неизвестный разбил стекло в торговом заведении, открыл дверной засов и зашел в помещение, где произвел несколько выстрелов в 60-летнюю продавщицу. Затем он забрал с витрины товар и ушел с места преступления. От полученного ранения потерпевшая скончалась.

Для розыска и задержания убийцы в городе была объявлена специальная полицейская операция.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили маршрут движения злоумышленника, опросили свидетелей происшествия. На причастность к преступлению было проверено более 20 человек.

“В результате принятых мер было установлено, что к совершению жестокого убийства причастен 53-летний мужчина. Чтобы избежать наказания, после совершения преступления он переоделся и скрывался в другом районе города. В эти же сутки полицейские установили местонахождение подозреваемого и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его”, — сообщили в полиции.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его гараже правоохранители обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина к нему, патроны и другие вещественные доказательства.

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

Фото: Национальная полиция Днепропетровской области

В среду, 20 ноября, следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 6 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Днепропетровской области мужчина из-за обиды выстрелил из ружья в 26-летнего мужчину. От полученных травм умер на месте.

Читайте также: