Украина
317
1 мин

В Павлограде подростки избили девушку, снимая зверство на видео

Издевательство и избиение 14-летней девушки обидчики обнародовали в Сети. Полиция уже принялась за дело.

Вера Хмельницкая
В Павлограде подростки избили девушку

В Павлограде подростки избили девушку / © pixabay.com

В Павлограде правоохранители расследуют жестокое избиение несовершеннолетней девушки, которое подростки снимали на видео и распространили в Сети.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«В Павлограде группа подростков избила и унижала 14-летнюю девочку. Все действия фигуранты фиксировали на камеру, а затем видео появилось в Сети», — говорится в сообщении.

Прокуратуры совместно с полицией возбудили уголовное производство по факту пыток - по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса.

Правоохранители проработали видеоматериалы, которые распространялись в медиа и соцсетях, и устанавливают всех участников инцидента. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, девушка из Стебника во Львовской области попала в реанимацию после жестокого избиения двумя подругами в парке. Бессознательную девушку обидчицы оставили на улице, а на рассвете ее обнаружил прохожий, который и вызвал «скорую». В настоящее время пострадавшая приходит в себя в больничной палате под наблюдением медиков и психолога.

