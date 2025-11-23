В Павлограде пропал свет после взрыва: что известно

Во время атаки "Шахедов" в Павлограде пропал свет / © ТСН

Вечером в воскресенье, 23 ноября, во время объявленной воздушной тревоги в городе Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. После этого в городе пропал свет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно сообщалось, что город Павлоград находится под атакой российских ударных дронов.

Что именно стало причиной обесточивания, пока неизвестно.

В Павлоградском городском совете объяснили отключение света «аварийной ситуацией»

«Энергетики выясняют степень сложности повреждений. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

Городские власти пообещали дополнительно информировать о ходе ремонтно-восстановительных работ.

В местных пабликах советуют жителям города сделать запас воды, поставки которой будут ограничены из-за обесточивания.

КП «Павлоградводоканал» сообщило, что в связи с отсутствием электрической энергии в городе водоснабжение с 22:00 будет приостановлено.

С понедельника, 24 ноября, водоснабжение на город будет осуществляться по графику:

с 6:00 до 10:00;

с 18:00 до 22:00.

В случае восстановления энергоснабжения, вода будет подаваться в обычном режиме.

Напомним, в Днепре в ночь на 23 ноября в результате российской воздушной атаки были повреждены пять жилых домов.