ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
535
Время на прочтение
1 мин

В Павлограде раздался взрыв: что известно

Из-за угрозы баллистики в Днепропетровской области следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине раздался взрыв. Работало ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как сообщили в Воздушных силах, есть угроза баллистики в ряде областей.

Ранее войска РФ атаковали Павлоград Днепропетровской области. Так, утром 20 июля из-за удара российских войск повреждена железнодорожная инфраструктура.

К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Был поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть. Из-за атаки ряд пригородных поездов направлялся по измененному маршруту.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
535
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie