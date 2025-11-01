- Дата публикации
- Категория
- Украина
В Павлограде раздался взрыв: что известно
Из-за угрозы баллистики в Днепропетровской области следует находиться в укрытиях.
В субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине раздался взрыв. Работало ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Как сообщили в Воздушных силах, есть угроза баллистики в ряде областей.
Ранее войска РФ атаковали Павлоград Днепропетровской области. Так, утром 20 июля из-за удара российских войск повреждена железнодорожная инфраструктура.
К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Был поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть. Из-за атаки ряд пригородных поездов направлялся по измененному маршруту.
Новость дополняется