В Павлограде раздался взрыв: что известно

Столб дыма

В субботу, 1 ноября, в Павлограде на Днепропетровщине раздался взрыв. Работало ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как сообщили в Воздушных силах, есть угроза баллистики в ряде областей.

Ранее войска РФ атаковали Павлоград Днепропетровской области. Так, утром 20 июля из-за удара российских войск повреждена железнодорожная инфраструктура.

К счастью, обошлось без пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Был поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть. Из-за атаки ряд пригородных поездов направлялся по измененному маршруту.