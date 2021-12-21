В Пенсионном Фонде рассказали, при каком условии могут перестать платить пенсии в Украине

Пенсионный Фонд может лишать выплат определенную категорию пенсионеров, если по их вине возникла переплата пенсии. О каких именно гражданах идет речь, читайте в материале ТСН.ua.

В каком случае прекращается выплата пенсии

Если пенсионер трудоустроился, то перерасчет минимального размера пенсий или доплат за сверхурочный страховой стаж не производится (когда увеличивается размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Ведь пенсия перечисляется обычно, когда увеличивается прожиточный минимум. Также неработающие пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних, получают ежемесячную надбавку в 150 грн. А после трудоустройства ее выплата прекращается. В том случае, если пенсионер трудоустроился по специальности (дающей право получать пенсию за выслугу лет), то пенсионные выплаты могут вообще прекратиться.

Сайт "На пенсии" объясняет, что в случае, когда пенсионер вовремя не уведомил орган Пенсионного Фонда о факте своего трудоустройства, выплата пенсии может быть прекращена. Указывается, что подать данные об этом нужно в течение 10 дней. Даже если пенсионер не сделает это самостоятельно, информация все равно станет известна ПФУ. Ведь органы Фонда регулярно проверяют свои данные с государственными реестрами обязательного государственного страхования, физических и юридических лиц-предпринимателей. И уже на дату такого сверения начисляют сумму излишне уплаченных пенсионных выплат.

В ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", указано, что сумма чрезмерно выплаченной в результате злоупотреблений со стороны пенсионера пенсии может быть возвращена пенсионером в добровольном порядке. Если он отказывается вернуть средства государству, они будут взиматься из решения территориального органа или в судебном порядке.

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