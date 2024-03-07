В Пентагоне предположили, что будет происходить в случае заморозки войны в Украине

То, что происходило в аннексированном Крымом за последнее десятилетие, показывает какой будет жизнь украинцев в случае так называемого "заморозки" войны РФ против Украины.

Об этом заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер во время выступления на заседании Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ.

"Сегодня я хотела бы поговорить на тему, которая иногда возникает в разговорах о войне России против Украины, а именно: что произошло бы, если бы линия фронта была "заморожена" сейчас. Очевидным ответом является то, что суверенитет и территориальная целостность Украины будут нарушены, как и не будет соблюдено уважение к ее международно признанным границам. Будет подорван как Устав ООН, так и Хельсинкский заключительный акт", — сказала она.

Она напомнила, что за это время РФ подавляла реализацию прав человека и основополагающих. Впрочем, по ее словам, "лишь один аспект", и следует также посмотреть дальше – на то, что происходило бы по линии фронта.

"На самом деле у нас есть информация, чтобы понимать, как выглядела бы эта картина. Прошло более десяти лет с тех пор, как Россия незаконно вторглась в Крым и попыталась его аннексировать. И это десятилетие оккупации Крыма Российской Федерацией дало нам много информации о том, как выглядит жизнь украинских граждан, вынужденных жить под властью Кремля. Это мрачная реальность", — заявила Волландер.

Следовательно, колониальные действия России поставили жителей Крыма перед строгим выбором: быть вынужденными подчиниться оккупационным властям, покинуть свой дом или не подчиняться.

"Избравшие инакомыслие столкнулись с репрессиями, задержаниями, пытками и исчезновениями", - заявила помощница министра обороны США.

Ранее мы писали о том, что в Новофедоровке произошла стрельба. Речь идет о звуках работы оружия большого калибра в районе аэродрома.

Читайте также: