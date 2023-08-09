В Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16

В США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

Таким образом, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала сообщение о готовности к тренировкам первой группы украинских пилотов, передает Укринформ.

Она отметила, что американский президент Джо Байден ранее "дал добро", что сделать процесс учения возможным, а также поддержал саму идею.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", — отметила представитель американского оборонного ведомства.

Вместе с тем Сингх отметила, что в настоящее время со стороны официальных лиц США нет заявлений по поводу деталей будущих учений.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и продолжительного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинская дипломатия работает над тем, чтобы ускорить получение от западных союзников, необходимых для успешного противостояния российской агрессии современных истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS.

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