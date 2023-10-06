В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось на помощь Украине

В Минобороны США заявили, что денег на поддержку Украины пока хватает.

Министерство обороны США будет сотрудничать с Конгрессом для ускорения принятия решений по продолжению военной поддержки Украины.

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Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Безусловно, мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", — подчеркнул спикер минобороны США.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в бюджетных фондах в поддержку Украины осталось $5,4 млрд. Также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

Райдер добавил, что этих средств вполне хватит, чтобы обеспечить бесперебойную поддержку Украины в ближайшей перспективе.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине тысячи изъятых иранских вооружений и боеприпасов.

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что на Украину не отразится отставка спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти.

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