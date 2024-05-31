В Пентагоне сказали, изменилась ли политика США касательно ударов Украины по России

Там считают, что нашему государству нужно совершать операции "в пределах его собственных границ".

Позиция США по атакам Украины по России не изменилась. Министерство обороны выступает против нанесения ударов американским оружием по целям на территории России.

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Политика не изменилась

По словам спикера, помощь, которую Штаты оказывают Украине, должна использоваться чисто на ее территории.

"Мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", – подчеркнула Сингх.

По мнению спикерши, Украина должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях в пределах ее границ. Это "позволит нам достичь эффекта и напрямую влиять на конфликт". Действия же украинских войск на территории РФ она считает нецелесообразными.

Напомним, в Politico написали, что администрация американского президента Джо Байдена тайно позволила Украине бить по территории России оружием, предоставленным США, однако есть ограничения. ВСУ могут наносить удары исключительно по районам, граничащим с Харьковской областью.

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