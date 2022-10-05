В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщение о перемещении российского ядерного оружия

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщение о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.

В Пентагоне сообщили, что не могут подтвердить информацию о перемещении российского поезда с ядерным оружием к границам с Украиной, о чем вчера писали европейские СМИ.

Об этом сообщает Reuters.

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Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что у нее нет информации, подтверждающей сообщение о том, что Россия может перемещать тактическое ядерное оружие по железной дороге, и добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

"У меня нет ничего, кроме отчетов по открытым источникам", — сказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США, которая сосредотачивается на России и Украине.

Она добавила, что Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, являющейся основной частью его миссии со времен холодной войны.

Напомним, директор ЦРУ предупредил об опасности и безрассудстве президента РФ Владимира Путина. Российский диктатор сам принимает решение, не прислушиваясь к мнению других.

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