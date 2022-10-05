В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщение о перемещении российского ядерного оружия

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщение о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.
В Пентагоне сообщили, что не могут подтвердить информацию о перемещении российского поезда с ядерным оружием к границам с Украиной, о чем вчера писали европейские СМИ.
Об этом сообщает Reuters.
Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что у нее нет информации, подтверждающей сообщение о том, что Россия может перемещать тактическое ядерное оружие по железной дороге, и добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.
"У меня нет ничего, кроме отчетов по открытым источникам", — сказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США, которая сосредотачивается на России и Украине.
Она добавила, что Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, являющейся основной частью его миссии со времен холодной войны.
Напомним, директор ЦРУ предупредил об опасности и безрассудстве президента РФ Владимира Путина. Российский диктатор сам принимает решение, не прислушиваясь к мнению других.
Читайте также: