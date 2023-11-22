В Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует военную помощь

Отдельно в Минобороны США отмечает использование украинцами систем HIMARS и ПВО.
В Пентагоне выразили уверенность, что Украина должным образом использует военную технику и боеприпасы, переданные ей странами Запада.
Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
Она отметила, что украинцы эффективно используют военную помощь, что способствовало положительному течению боевых действий для Украины.
Отдельно Сингх отметила использование украинцами систем HIMARS и "прекрасных систем противовоздушной обороны".
"Военные Украины эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя. Мы очень уверены в том, что мы смогли предоставить Украине для достижения прогресса на поле боя", — заявила представитель Пентагона.
Напомним, ранее сообщалось, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.
Читайте также:
- Данилов призвал Западных союзников изменить подход в оказании помощи Украине
- Новую помощь Украине Конгресс США может принять в середине декабря — Bloomberg
- Пентагон тайно передает крупные партии военной помощи Израилю — Bloomberg.