В Пентагоне заявили, что Украина должным образом использует военную помощь

Отдельно в Минобороны США отмечает использование украинцами систем HIMARS и ПВО.

В Пентагоне выразили уверенность, что Украина должным образом использует военную технику и боеприпасы, переданные ей странами Запада.

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Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Она отметила, что украинцы эффективно используют военную помощь, что способствовало положительному течению боевых действий для Украины.

Отдельно Сингх отметила использование украинцами систем HIMARS и "прекрасных систем противовоздушной обороны".

"Военные Украины эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя. Мы очень уверены в том, что мы смогли предоставить Украине для достижения прогресса на поле боя", — заявила представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.

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