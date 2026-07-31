В переговорах по Украине может произойти важный поворот: о чем идет речь

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

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В мирном процессе открылось окно возможностей, поскольку США могут вернуться к формуле, предполагающей полное и безусловное прекращение огня еще до начала переговоров по другим условиям.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

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Новое окно возможностей для мирных переговоров по Украине

По мнению эксперта, важным сигналом готовности Вашингтона обсуждать новый план совместно с Украиной может стать возможный приезд Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа сначала в Киев, а не в Москву, как это было раньше.

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«Еще в Эвиане, на саммите Большой семерки, произошла достаточно важная вещь в финальной резолюции. Помимо необходимости давления на Россию перед помощью Украины в виде ПВО и дальнобойности была важная вещь относительно мирного процесса. Было отмечено, что мы возвращаемся к старой концепции. Сначала полное и, безусловно, прекращение огня, потом все остальное», — отметил Александр Леонов.

Эксперт обратил внимание, что президент США Дональд Трамп подписал эту резолюцию. Кроме того, к мирным переговорам подключили Марк Рубио, которого эксперт охарактеризовал как «злого полицейского».

По словам Александра Леонова, после встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Марко Рубио заявил, что предварительный план не сработал, «духа Анкориджа нет, нужны новые идеи».

Говоря о вероятном визите Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в украинскую столицу, эксперт подчеркнул:

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«Это будет как раз сигнал, что действительно что-то сдвинулось. Поскольку раньше Уиткофф и Кушнер летали в Россию, где согласовывали все эти планы по Украине, а потом по Украине».

Также добавил, что сейчас же, на фоне новых идей, нуждающихся в мирном процессе от Марко Рубио, есть основания надеяться, что обсуждение начнется именно в Киеве, и только после этого представители США поедут в Москву.

Какая позиция международных партнеров

По словам Александра Леонова, главной новой идеей должно стать полное и безусловное прекращение огня. С этим подходом согласен Китай, который неоднократно делал официальные заявления на эту тему, в последний раз после встречи с Александром Лукашенко.

Эксперт добавил, что позицию по завершению боевых действий выразил еще Казахстан. Александр Леонов подчеркнул, что эта страна является формальным союзником России и членом ОДКБ. По словам казахского президента, они не понимают причины этой войны и считают необходимым закончить ее немедленно.

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«По-моему, единственная возможность быстро закончить войну — это как раз полное и безусловное прекращение огня с последующими переговорами, которые могут продолжаться достаточно долго», — подытожил Александр Леонов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Зеленский и Трамп во время часовой встречи в Вашингтоне обсудили усиление украинского ПВО, совместное оборонное производство и последующие дипломатические шаги по завершению войны.

Ранее газета Financial Times писала, что Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. Белый дом официально предстоящий визит пока не подтверждал.

Ранее мы писали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, вероятно, приедут в Украину во второй половине августа во время мероприятий к 35-летию Независимости.

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