В перпективе есть и Киев, и Днепр: военный эксперт рассказал о замысле Путина

В перпективе есть и Киев, и Днепр: военный эксперт рассказал о замысле Путина

Олег Жданов о замысле Путина касаемо Украини: "Между "хочу" и "могу" - очень большая пропасть.

Россия планирует окружить украинских военных на Донбассе и нарастить силы для расширения так называемых Л/ДНР. Если задуманное будет удаваться реализовать, то в перспективе у Путина – двигаться на Днепр и Киев.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Цели понятны и видимы невооруженным глазом. Первая задача – попытаться окружить группировки ВСУ в зоне ООС, вторая – нарастить усилия для расширения самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" до административных границ областей. Если будет удаваться, то они пойдут дальше на Днепр, а потом на север на Киев. Это – перспективная цель. Другого замысла там не может быть", — сказал он.

Также Жданов высказался по поводу реальных возможностей для достижения этих целей.

"Как оказалось, между "хочу" и "могу" - очень большая пропасть. Пока они не могут даже существенно продвинуться в направлении Краматорска", — отметил он.

Читайте также: