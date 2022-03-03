В первые дни полномасштабного вторжения российской армии компания Эпицентр работает на нужды защитников и отделений терробороны.

Военная амуниция, лекарства, продукты питания, бытовая химия, предметы обогрева, авто- и электротовары — в общей сложности более 50 миллионов гривен были направлены для нашей общей победы.

Эпицентр совместно с КГГА создали Гуманитарный штаб по обеспечению необходимых военных, отделения терробороны, мирных жителей.

Каждый день в пункты приема помощи, созданные компанией на Левом и Правом берегу города, поступают десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда, товары первой необходимости. Помощь распределяется прежде всего военным, отделением терробороны и тем, кто больше всего нуждается: пожилым людям, людям с инвалидностью, одиноким матерям.

Транспортный парк Эпицентра задействован для помощи защитникам с первых дней войны. Собственными силами формируем гуманитарный груз за рубежом и также сотрудничаем с волонтерскими организациями для обеспечения доставки в Украину из Польши, Бельгии, Нидерландов, Германии и других стран. и население