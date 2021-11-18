В петле и со спущенными штанами: в Днепре в сквере нашли повешенным местного жителя

В петле и со спущенными штанами: в Днепре в сквере нашли повешенным местного жителя

В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.

В Днепре в сквере обнаружили повешенного мужчину со спущенными штанами.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие произошло в сквере "Сосновый" в Приднепровске. Нашла тело гражданина местная жительница. После чего сообщила правоохранителям.

По внешнему виду погибшему около 40—50 лет. При осмотре тела гражданина видимых следов насильственной смерти следователи не обнаружили. С собой документов у него не было, в карманах были только зажигалка и пачка сигарет.

Личность мужчины и обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.

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