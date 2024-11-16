Издание отмечает, что в Киеве очень нервничают из-за неопределенных перспектив, которые несет в себе до сих пор необъявленная стратегия Трампа по окончании войны.

У Украины есть козырь, чтобы перетащить Дональда Трампа на свою сторону в переговорах о прекращении войны с Россией. Этот козырь содержался в так называемом Плане победы, который Владимир Зеленский ранее передал союзникам. Этот пункт оставался скрытым от общественности.

Об этом пишет Welt.

Издание отмечает, что в Киеве очень нервничают из-за неопределенных перспектив, которые несет в себе до сих пор необъявленная стратегия Трампа относительно окончания войны. источники в украинских правительственных кругах, Welt пишет, что сейчас Киев пытается как можно быстрее "записаться на прием" в Трамп.

В частности, утверждается, что Зеленский и Трамп еще в сентябре на встрече в Нью-Йорке обсуждали ранее неизвестную часть Плана победы. Этот пункт предполагает, что именно Трамп может в будущем решать, кому разрешено инвестировать в Украину. так описывали идею. Логика этого состоит в том, чтобы удержать Пекин от любых будущих планов по Украине, чтобы он не получил. доступ к ценным ресурсам.

По словам инсайдера, Зеленскому посоветовали в общении с Трампом педалировать тему Китая в контексте российско-украинской войны. Мол, "Индийско-Тихоокеанский театр военных действий начинается в Украине". Именно поэтому Украина предложила предоставить западным партнерам первоочередной доступ к своим ископаемым ресурсам.

Предложение заменить американские войска в Европе украинскими солдатами тоже было направлено именно на Трампа. Расходы на размещение американских солдат в Европе раздражали Трампа еще во время его первого срока пребывания в должности.

"Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели. Как только война закончится, независимо от того, из-за хорошего или плохого соглашения для Украины, ему придется провести президентские выборы, которые были отложены с мая этого года. Решающим для его политического будущего будет то, будет ли соглашение лучше проекта договора, согласованного во время мирных переговоров в Стамбуле в апреле В 2022 году (…) Тогда Киев был готов пойти на большие уступки, чтобы закончить войну", – пишет Welt.

Напомним, в некоторых европейских странах и даже в Киеве считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать лучшим вариантом для Украины, чем приход в Белый дом демократки Камалы Гаррис.

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