- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 928
- Время на прочтение
- 1 мин
В платке и женской одежде: женщина-водитель пыталась вывезти 30-летнего мужчину под видом бабушки
На границе с Молдовой разоблачили 30-летнего «двойника» 71-летней пенсионерки.
Пограничники Измаильского отряда помешали креативной, но неудачной попытке побега за границу. В пункте пропуска «Новые Трояны» 30-летний мужчина пытался выдать себя за 71-летнюю женщину.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.
«Бабушка» по вызову
Инцидент произошел во время проверки автомобиля, которым управляла местная жительница. Вместе с водительницей в салоне находилась «пассажирка» почтенного возраста. Согласно документам, женщина родилась в 1954 году.
Бдительность пограничников привлекла странное поведение путешествующей: она была плотно закована в платок, сохраняла полное молчание и всячески избегала контакта с правоохранителями. На все вопросы вместо нее отвечала водитель, уверяя, что это ее давняя знакомая.
Развязка маскарада
Для установления личности пограничники попросили женщину снять платок. Результат превзошел ожидания: под женской одеждой и аксессуарами скрывался 30-летний мужчина призывного возраста.
Юридические последствия
В настоящее время герои этой истории имеют дело с законом:
Мужчина получил административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).
А действия водитель уже имеют признаки уголовного преступления. В полицию направлено сообщение по ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Напомним, у границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.