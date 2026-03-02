ТСН в социальных сетях

Украина
928
1 мин

В платке и женской одежде: женщина-водитель пыталась вывезти 30-летнего мужчину под видом бабушки

На границе с Молдовой разоблачили 30-летнего «двойника» 71-летней пенсионерки.

Светлана Несчетная
30-летний уклонист в женском наряде

30-летний уклонист в женском наряде / © Одесский пограничный отряд

Пограничники Измаильского отряда помешали креативной, но неудачной попытке побега за границу. В пункте пропуска «Новые Трояны» 30-летний мужчина пытался выдать себя за 71-летнюю женщину.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

«Бабушка» по вызову

Инцидент произошел во время проверки автомобиля, которым управляла местная жительница. Вместе с водительницей в салоне находилась «пассажирка» почтенного возраста. Согласно документам, женщина родилась в 1954 году.

Бдительность пограничников привлекла странное поведение путешествующей: она была плотно закована в платок, сохраняла полное молчание и всячески избегала контакта с правоохранителями. На все вопросы вместо нее отвечала водитель, уверяя, что это ее давняя знакомая.

Развязка маскарада

Для установления личности пограничники попросили женщину снять платок. Результат превзошел ожидания: под женской одеждой и аксессуарами скрывался 30-летний мужчина призывного возраста.

Юридические последствия

В настоящее время герои этой истории имеют дело с законом:

  • Мужчина получил административный протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).

  • А действия водитель уже имеют признаки уголовного преступления. В полицию направлено сообщение по ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, у границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.

928
