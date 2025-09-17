- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 2 мин
В плен к ВСУ на Харьковщине попал легкоатлет из Кении: как он оказался на фронте
«Иван» из Кении: история африканского пленного, которого завербовали россияне.
На Волчанском направлении военные 57-й отдельной мотопехотной бригады взяли в плен наемника армии РФ из Кении.
Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.
Пленного зовут Эванс, ему 36 лет, он легкоатлет из Кении. Пленный утверждает, что его и еще троих кенийцев якобы пригласил спортивный агент в туристическую поездку в Санкт-Петербург, которую финансировала РФ.
К концу путешествия человек, сопровождавший группу, предложил Эвансу и другим африканцам остаться в РФ и «трудоустроиться». Кениец утверждает, что не знал о том, что речь идет о военной службе. Подписав бумаги, написанные на русском языке, сам того не зная, как уверяет пленный, он стал российским военным.
Далее кенийца отправили в военный лагерь армии РФ. Эванс уверяет, что хотел отказаться от военной службы, но россияне пригрозили, что расстреляют его. В лагере он пробыл всего неделю, где, как утверждает, его ничему не научили. С ним на учениях, кроме россиян, были граждане Беларуси, Таджикистана и стран Африки. В лагере кениец Эванс получил позывной «Иван».
Кениец утверждает, что сбежал от россиян по дороге на свое первое боевое задание на севере Харьковщины.
«Потом они бросили меня в лесу… Я убежал оттуда. Если бы я побежал к россиянам, они бы меня убили», — говорит пленный.
«Следует учитывать, что перед вами человек, воевавший на стороне врага, значит верить словам и слезам — оставляем на ваше усмотрение», — отметили в 57-й бригаде.
Ранее сообщалось, что среди пленных армии РФ есть ветераны АТО.