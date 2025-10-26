Житель Ирака, воевавший за РФ, признался: «Они обращались со мной, как с животным»

Реклама

В Харьковской области Силы обороны взяли в плен гражданина Ирака, воевавшего на стороне РФ.

Видеозапись с допросом пленника обнародовал Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Его взяли в плен бойцы 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Реклама

Гражданин Ирака рассказал, что его зовут Алимари Камаль Набиль Халаф. Родился 9 июля 1999 года в городе Киркук. Парень уверяет, что приехал в Россию за туристической визой и работал в ресторане.

Однако российские силовики задержали его, поскольку у него не было рабочей визы. Россияне поставили Алимаре перед выбором — либо «контракт» в армии РФ, либо 20 лет тюрьмы.

«Я был напуган и не хотел этого делать», — оправдывался пленный, однако в ряды оккупационной армии все-таки принял.

Он рассказал, что после подписания контракта россияне отправили его на базу, где 19 дней учили ездить на мотоцикле.

Реклама

«Все это время россияне меня избивали, жестоко со мной обращались, как с животным. Я говорил, что хочу нормальной еды… Из-за россиян у меня теперь плохое зрение и плохой слух, они уничтожили мою жизнь», — жалуется пленник.

Вместе с ним в рядах армии РФ были иностранцы из Кении и Ганы. Над ними россияне также издевались и избивали.

Гражданин Ирака уверяет, что сам решил сдаться в плен в ВСУ. Он поблагодарил защитников за то, что они сохранили ему жизнь.

Дата публикации 22:11, 26.10.25 Количество просмотров 1 В плен к ВСУ попал гражданин Ирака

Ранее сообщалось, что в плен в ВСУ в Харьковской области попал легкоатлет из Кении.

Реклама

Также сообщалось, что среди пленных армии РФ есть ветераны АТО.