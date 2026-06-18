45-летний правнук Леонида Брежнева Антон Милаев / © УНІАН

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Правнук бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, 45-летний Антон Милаев, оказался в украинском плену после отправления на войну против Украины.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации источника, Милаев ушел на войну осенью 2025 года, вступив в должность сапера. Его мать, Ирина Кузнецова, сообщила редакции, что уже в ноябре связь с ним прервалась. Через несколько месяцев семья получила подтверждение, что он находится в плену на территориях Херсонской области, контролируемых ВСУ.

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Как отмечает российские СМИ, Антон Милаев является названным внуком дочери генсека Галины Брежневой, воспитывавшей его как родного ребенка.

«История семьи генерального секретаря ЦК КПСС после распада Советского Союза обернулась парадоксальным образом. Правнук политического деятеля, который родился и сделал карьеру в Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским военным», — пишет Baza.

Напомним, еще раньше 5 июня, в рамках обмена пленными, Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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