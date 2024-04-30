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В плену несколько россиян: ВСУ показали мощный штурм вражеских позиций (видео)

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В плену несколько россиян: ВСУ показали мощный штурм вражеских позиций (видео)

Удар ВСУ по оккупантам

Лучшая оборона – это атака.

Так, ВСУ продемонстрировали захват вражеских окопов и нескольких бойцов армии РФ. Отработала разведка и пехота 23 отдельного стрелкового батальона в составе 63 бригады.

Кадры обнародовала 63 бригада.

ВСУ показали мощный удар по противнику

ВСУ показали мощный удар по противнику

"Лучшая оборона – это атака! Наши воины не только защищаются, но и мощно штурмуют вражеские позиции", – отмечается в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, по состоянию на утро 30 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 468 720 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250   военных.

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