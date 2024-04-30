В плену несколько россиян: ВСУ показали мощный штурм вражеских позиций (видео)

Лучшая оборона – это атака.
Так, ВСУ продемонстрировали захват вражеских окопов и нескольких бойцов армии РФ. Отработала разведка и пехота 23 отдельного стрелкового батальона в составе 63 бригады.
Кадры обнародовала 63 бригада.
"Лучшая оборона – это атака! Наши воины не только защищаются, но и мощно штурмуют вражеские позиции", – отмечается в сообщении.
Как сообщили в Генштабе, по состоянию на утро 30 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 468 720 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 военных.
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