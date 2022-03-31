В плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 чиновника.

В плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 чиновника.

Среди этих 24 человек – городские и поселковые председатели, их заместители и другие представители государственных учреждений.

Сейчас в плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 чиновника.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций и Офиса президента, пишет УНИАН.

В частности, среди этих 24 человек – городские и поселковые председатели, их заместители и другие представители государственных учреждений.

Кроме того, 26 марта в Харьковской области российские оккупанты задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова — они пошли на сотрудничество с оккупантами.

"Еще о двух лицах уточняется информация. То есть 24, однако, возможно, и 26", — говорится в предоставленных данных.

Как сообщалось, в Херсонской области похитили голов Берислава и Голой Пристани.

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