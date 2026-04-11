В плену РФ нашли украинцев, судьба которых была неизвестной

Возвращение из плена. Иллюстративное изображение / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Благодаря опросу освобожденных из российского плена украинцев удалось установить местонахождение 12 военнослужащих, судьба которых была неизвестна.

Об этом в комментарии журналистам сказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Таким образом был установлен факт пребывания в плену еще 12 украинцев.

«Мы надеемся, после этого обмена, после работы, которую будет проводить команда Координационного штаба, будут найдены те, кто еще считается неподтвержденными в плену», — сказал Петр Яценко.

Как сообщалось ранее, во время первого в этом году обмена пленными домой вернулся украинский военный, которого ошибочно идентифицировали как погибшего.

В селе Великий Дорошев на Львовщине 11 февраля провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого. Процедуру осуществили после того, как выяснилось, что военнослужащий на самом деле жив и вернулся из плена.

Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семь гражданских граждан, которые находились в неволе с 2022-го.