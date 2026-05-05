В Тернопольской области ТЦК мобилизовал монаха УПЦ МП

В Почаеве Тернопольской области работники ТЦК мобилизовали монаха УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Zaxid.net.

О мобилизации насельника лавры, помощника эконома, иеродиакона Евлогия сообщили в Telegram-каналах, связанных с религиозными новостями. Светское имя монаха — Виктор Радомский.

В Тернопольском областном ТЦК подтвердили изданию, что монаха мобилизовали в понедельник, 4 мая. Отмечается, что у мужчины не было бронирования или права на отсрочку, поэтому его отправили на ВЛК, а затем призвали на военную службу.

Заметим, что клирики УПЦ Московского патриархата не имеют права на бронирование, в отличие от других конфессий, и не могут быть капелланами в Силах обороны из-за опасений вероятного сотрудничества с врагом.

«Законодательство не имеет исключений по категориям лиц, которые не могут быть мобилизованы во время действия военного положения. Определяющим является наличие отсрочки, бронирования или состояние здоровья, которое делает невозможным службу в ВСУ. Виктор Радомский отсрочкой или бронированием не пользовался. Согласно решению ВЛК, он признан пригодным к военной службе», — отметил представитель сектора коммуникаций Тернопольского областного ТЦК СП Виктор Сененький.

По его словам, после мобилизации монаха Московского патриархата отправили в одну из воинских частей Сухопутных войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП из Ровенской области, чей родной брат погиб на фронте, защищая Украину, уехал в страну-агрессорку. Теперь он открыто поддерживает действия Кремля и распространяет антиукраинскую пропаганду.

