В почти полностью разрушенной Авдеевке осталось около тысячи жителей — ОВА

В городе Авдеевке Донецкой области, беспощадно обстреливаемой российскими войсками, остается проживать 966 мирных жителей. Дорога, по которой подвозят гумантиарную помощь, постоянно обстреливается.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По его словам, во вторник, 30 января, враг обстрелял Авдеевку более 50 раз, сбросив на город 24 управляемых бомбы КАБ-500. "Город почти полностью разрушен", — отметил он.

Ежедневно из города проходят эвакуационные рейсы, однако около тысячи людей все еще продолжают там проживать.

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"Люди в Авдеевке обеспечены водой, продовольствием и медикаментами, но с каждым разом сложнее завозить, потому что враг постоянно простреливает дорогу", — сообщил Вадим Филашкин.

Начальник ОВА подчеркнул, что медицинских работников в городе не осталось, населению помогают только военные медики.

Напомним, российские оккупанты в Авдеевке во время обстрела убили женщину на частном домовладении.

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