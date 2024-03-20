В почти разрушенном городе Часов Яр до сих пор остаются люди: в ОВА назвали количество

В городе Часов Яр в Донецкой области остается 790 жителей. Населённый пункт разрушен на 70%.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

На примере города Часов Яр до полномасштабной войны там находились 13 тыс., а сейчас 790 человек. К сожалению, 90% — это старики", — подчеркнул председатель ОВА.

По его словам, в последние дни сложно завозить гуманитарную помощь в город, ведь враг находится на близком расстоянии от него.

"Очень сложно в последние дни завозить гуманитарную помощь. Хоть и люди всем обеспечены. Эвакуация продолжается. Обстановка очень сложная, но контролируемая. ... Примерно на 70% город разрушен", — добавил он.

Напомним, депутат Дружковского городского совета Николай Довбня рассказал, что эффективные фортификации возле Временного Яра, построенные в 2016-2018 гг., сегодня позволяют сдерживать там продвижение оккупационной армии России.

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