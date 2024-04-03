В почти разрушенном городе Часов Яр до сих пор остаются люди: власти назвали количество

В городе Часов Яр Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы, остается 875 жителей. В основном – это пожилые люди.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил начальник городской военной администрации Сергей Чаус.

"На данный момент 875 человек остаются в общине. Мы немного уменьшили количество. Но сказать, что это большой поток, не могу. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах. Большинство – это люди пенсионного возраста, которым далеко за 60. Они не понимают, как себя будут видеть в обществе дальше. Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность, постоянно стреляют, но они дома. Это их основной нарратив", — рассказал он.

Чаус отмечает, что местные власти пытаются донести до людей то, что эвакуация спасает жизнь. Впрочем, жители города не готовы уезжать — несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа. Люди получают гуманитарную помощь.

По словам чиновника, обстрелы в городе практически не утихают, есть какие-то минуты затишья, но номинально. Оккупационная армия применяет артиллерию, авиацию, минометы. Чаус отмечает, что каждый день все сложнее и сложнее находиться в Часовом Яру.

Напомним, аналитик DeepState Роман Погорелый сообщал, что россияне зашли на важные высоты Часового Яра. Сейчас сложная ситуация сложилась в городе, который оккупанты пытаются сравнить с землей.

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