"В почтовом отделении не было уже ни окон, ни дверей": как почтальоны довозят людям пенсии на Херсонщине

Две бригады почтальонов на лодках обслуживают 12 подтопленных населенных пунктов в Херсонской области, из-за разрушения россиянами Каховской ГЭС.

На лодках людям довозят пенсии, небольшие посылки, газеты и даже марки. Именно за работу во время войны "Укрпочта" получила мировое признание как лучший почтовый оператор и филателистическая компания года.

О том, в каких условиях приходится работать почтальонам говорится в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

"Это не просто резиновая лодка с пассажирами- это передвижное отделение почты. А на борту находится почтальон. В отрезанные водой села Херсонщины пенсии и продукты сейчас развозят таким образом", — говорится в сюжете.

Галина Тимошенко работает в Киевской области. Но она как никто не понимает своих херсонских коллег. В марте 2022 года женщина ехала в Киев за наличными пенсионерам. Тогда ее Песковка, поселок на севере Киевщины, была почти вся окружена русскими войсками.

"Встали после очередной бомбежки в 5 утра и попрощалась с мужем и уехала вот со светом так все Щас говорила что буду плакать… Два парня из терробороны с автоматами", — рассказывает женщина.

Маршрут сложен. Из-за Житомирщины. Вернулись через 6 часов.

Думала, чтобы домой поскорее добраться поскорее. А у почтового отделения их уже ждали.

"Очень боялась, что каких-то средств не хватит то, что платились в таких условиях тяжелых под обстрелами", — говорит она.

Хранить оставшиеся деньги в отделении не могли. От взрывной волны вылетели окна, сигнализация не работала. А на руках — сумасшедшая сумма.

"4 млн 600 тыс... Я переживала за эти деньги думала, где их деть, где их спрятать. Более надежного тайника, чем под подушкой не придумала", — рассказывает Галина Тимошенко.

Пока рядом продолжались боевые действия, ее семья жила здесь. На трех квадратных метрах среди картофеля и банок с консервацией.

"Где деньги были? Вот там у меня под подушкой, там подушка была, здесь все было закрыто, и туда я прятала. Рискувала, но по-другому нельзя было никак", – рассказывает женщина.

Под обстрелами, во время наводнений и подрыва плотины. На деоккупированные территории они заходят сразу после ВСУ. Несмотря на войну и закрытые аэропорты, почта работает по всей стране. Ежемесячно почтальоны разносят по людям 12 млрд гривен наличных.

"Вот сейчас снова на лодках поехали доставлять пенсии, потому что кроме нас там никого нет, то что касается банковской системы довольно часто они не работают, потому что чтобы она работала надо чтобы было светло и была связь в зонах прифронтовых часто этого нет мы благодарны коллегам, которые нас отметили как лучшего оператора я считаю, что это немного в кредит мы должны оправдать этот кредит.А вот премия за лучшую марку была вполне ожидаемая.Марки не просто стали снова популярными в мире., кто никогда не интересовался филателией", — говорит генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский,

И это все из-за лимитированной серии с пошедшим по известному курсу российским кораблем. На международных торговых площадках коллекционеры готовы за нее заплатить круглую сумму. Спада любопытства к маркам пока нет, поэтому обещают сюрпризы. Но главная марка впереди.

"О победе мечтает и Галина Тимошенко. Она до сих пор поездку за пенсионными деньгами не может вспоминать без слез. Но в то же время говорит: и сейчас поступила бы так же", — говорится в сюжете.

Между тем , в Херсоне микрорайон Остров начнут подключать к энергосети с середины следующей недели после разрушения Каховской ГЭС.

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