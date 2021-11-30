В почтовой посылке на львовской таможне нашли японский меч самурая (фото)

Находка была задекларирована как кухонные принадлежности.

В почтовом отправлении из США на таможенном посту "Львов-почтовый" работники обнаружили японский меч. Посылка направлялась в Винницу.

Об этом в Facebook сообщила Львовская таможня.

"Недавно работники таможенного поста "Львов-почтовый", при осмотре одного из международных почтовых отправлений обнаружили холодное оружие. В посылке, отправленной из США в адрес частного лица в Виннице, кроме задекларированных одежды, обуви и кухонных принадлежностей, находился японский меч", — говорится в посте.

Как отмечается, такие товары пересылать через таможенную границу запрещено. Кроме того, таможенники отмечают, что находка могла представлять опасность для почтовых работников или других граждан.

Меч изъяли и отправили на экспертизу.

"Согласно заключению специалистов, указанный предмет был изготовлен наподобие японских мечей "танто", является холодным оружием, боевая часть которого предназначена для нанесения рублено-резанных повреждений", — отмечают на Львовской таможне.

Львівська митниця/Facebook

Таким образом, гражданка "нарушила порядок пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к пересылке".

Отмечается, что такие действия соответствуют нарушению таможенных правил, предусмотренных ст. 473 (Пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке) Таможенного кодекса Украины.

Наказанием в таком случае конфискация запрещенных товаров. Дело с мечом в ближайшее время должны перенаправить в суд.

Напомним, недавно в Киеве таможенники задержали посылку с бивнем моржа, зубами кашалота и статуэтками из них. Все это было задекларировано в качестве сувениров и мебельной фурнитуры. Мужчина и женщина из села в Одесской области пытались переслать их в Германию и Францию.

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