В поддержку армии Украины и на гуманитарную помощь собрано более 11,8 миллиарда гривен — НБУ

В поддержку армии Украины и на гуманитарную помощь собрано более 11,8 миллиарда гривен — НБУ

На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 11,6 млрд грн в эквиваленте.

В поддержку Армии и гуманитарную помощь собрано более 11,8 млрд. грн.

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Об этом сообщает НБУ.

По состоянию на 14 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 11,6 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали от граждан и предприятий в Украине, от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

В частности, почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

На сегодняшний день остаток средств на спецсчете составляет около 145,8 млн грн.

"В настоящее время из полученных на спецсчет средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 11,5 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 млрд 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – всего 8 млрд 097,4 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 826,2 млн грн”, — говорится в сообщении НБУ.

Напомним, по состоянию на 12 марта на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины, в общей сложности было перечислено около 11,4 млрд грн.