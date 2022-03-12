В поддержку украинской армии и гумпомощь уже собрали около 11,6 млрд грн — НБУ

В поддержку украинской армии и гумпомощь уже собрали около 11,6 млрд грн — НБУ

Из-за границы на нужды ВСУ перечислили более 3,3 млрд грн.

По состоянию на 12 марта на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных Сил Украины в общей сложности было перечислено около 11,4 млрд грн.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, более 3,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Пока почти все полученные средства Национальный банк уже перечислил на нужды военных – около 11,4 млрд грн.

Остаток средств на спецсчете составляет около 61,2 млн грн.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 12 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, которое Национальный банк открыл для гуманитарных целей, было перечислено более 242 млн грн в эквиваленте.

В общей сложности более 117,6 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Остаток средств на счете составляет более 242 млн грн.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, в украинской разведке рассказали о потерях РФ в войне: такого у русских еще не было.

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