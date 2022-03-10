В поддержку ВСУ и гуманитарной помощи собрано более 11,1 млрд грн

В поддержку ВСУ и гуманитарной помощи собрано более 11,1 млрд грн

Иностранцы перечислили на нужды армии Украины 3,2 млрд грн.

По состоянию на 10 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 11,1 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали от граждан и предприятий в Украине, а также от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Из-за границы поступило более 3,2 млрд грн в иностранной валюте

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 10,2 млрд грн.

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на нужды Министерства обороны Украины – всего почти 7 171,3 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 420 млн грн (03.03.2022).

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет почти 0,95 млрд грн.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces



Гуманитарные нужды

По состоянию на 10 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики в целом было перечислено почти 170 млн грн в эквиваленте. Более 57 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте

В настоящее время остаток средств на счете составляет около 170 млн грн.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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