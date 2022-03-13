В подъезде остался один: Андрей Данилко рассказал, почему не уехал из Киева

В подъезде остался один: Андрей Данилко рассказал, почему не уехал из Киева

Андрей Данилко рассказал, что для защитников закупил бронежилеты, каски и тепловизоры.

Шоумен Андрей Данилко остается в Киеве и собирает помощь Вооруженным силам Украины.

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Об этом он рассказал "Настоящему времени", сообщает 24 канал.

"Я останусь в Киеве до последнего. Я не знаю, как там будут развиваться события. Я верю в хорошое все равно. Я считаю, что враг в лице Путина рассчитывает, чтобы люди бежали, чтобы люди бросали дома. Я не доставлю им этого удовольствия. Я понимаю, многие просто боятся, у них семьи. Я остался не потому, что я такой смельчак, а я даже не рассматривал такой вариант. Я совершенно не боюсь, и если я могу быть полезным, находясь в Киеве, я это делаю ", – сказал Данилко.

Андрей Данилко добавил, что для помощи Украине он выходит в прямые эфиры телеканалов, а для защитников закупил бронежилеты, каски и тепловизоры.

Напомним, что украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, что, по его мнению, маркировка "Z" на военной технике российской армии в Украине может означать только одно – слово "задница".