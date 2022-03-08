В подвалах, бомбоубежищах и метро: тысячи харьковчан подписали обращение о закрытии неба (фото)

Не во всех населенных пунктах есть возможность элементарно распечатать документ.
Тысячи жителей Харькова подписали обращение о закрытии неба над Украиной.
Не во всех населенных пунктах есть возможность элементарно распечатать документ. Но люди продолжают собирать подписи в подвалах, бомбоубежищах, метрополитене, больницах и прямо на улицах.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Документ подписали председатели Харьковского областного и городского советов, Богодуховского, Лозовского, Чугуевского, Змиевского, Донецкого, Слобожанского, Беляевского, Коломацкого, Краснокутского и многих других громад.
"Мы поддерживаем обращение Украины к НАТО, мы требуем закрыть небо над Украиной и спасти человеческую жизнь от агрессора!", — говорится в сообщении.
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