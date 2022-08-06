В подвалах Запорожской АЭС прячутся оккупанты — "Энергоатом"

Российские оккупанты не прекращают подвергать большой опасности Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре.

Военные страны-агрессоры России на АЭС заняли все подвальные помещения. Там прячутся от обстрелов.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что украинский персонал, который сейчас работает на станции, не имеет доступа к этим помещениям. Люди незащищены. Ведь в случае новых обстрелов у них нет укрытия.

По данным "Энергоатома", сейчас последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, попавших во время обстрелов 5 августа, ликвидируются. "Персонал ЗАЭС нашел возможность безопасно работать в таких условиях", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС. В результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Затем вечером русские войска атомная электростанция из реактивных систем залпового огня.

Из — за вражеских обстрелов АЭС повреждены линии электропередач. Четвертый энергоблок станции был отключен от энергосистемы.

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