В подземельях собора, принадлежавшего Московскому патриархату, были обнаружены разграбленные давние захоронения

Храм был построен еще в 17 веке католическим монашеским орденом францисканцев.

В подземельях Свято-Николаевского собора в городе Кременце Тернопольской области обнаружили разграбленные захоронения 17-18 века.

Об этом сообщил директор Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин в комментарии "Суспільне".

До ноября 2023 г. этот собор находился в пользовании православной церкви Московского патриархата. Однако построен он был еще в 17 веке католическим монашеским орденом францисканцев.

"Есть описание храма 1668 года, которое находится в библиотеке Вильнюсского университета. Там есть перечисленные предметы, которые находились в костеле. А также мимоходом упоминаются крипты [подземные захоронения]. В 1832 году этот костел был передан православным", — рассказала доктор исторических наук Ирина Скакальская.

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Как сообщил Василий Ильчишин, в 1990-х годах во время ремонтных работ в эти подземелья попали тогдашние владельцы, представители Московского патриархата. Но выяснив, что это католические захоронения, решили не предавать огласку находке.

"Мы видим ужасную сцену мародерства: гору одежды и разбитые гробы... целое скопление костей из захоронений. То есть, умышленно их доставали из гробов, вытряхивали кости, одежду сбрасывали на одну кучу, другие вещи на другую, специально для поиска ценных предметов, которые помещались в захоронениях, с детских захоронений даже содраны нагробные кресты, которые могли быть из драгоценных металлов", — рассказал он.

Дирекция заповедника планирует зафиксировать все повреждения и обратиться в полицию, поскольку предыдущие владельцы нарушили законодательство Украины, не сообщив о находке орган охраны культурного наследия и археологов.

Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, по состоянию на декабрь 2023 года 8193 церкви УПЦ Московского патриархата продолжали функционировать в Украине.

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