В поезде "Ивано-Франковск — Черкассы" родился ребенок

В поезде родился мальчик / © "Укрзализныця"

Сегодня, 16 апреля, в поезде №44 из Ивано-Франковска в Черкассы родился мальчик. Поезд совершил остановку в Фастове, где семью приняли парамедики.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«После предупреждения руководителя поезда за 3 минуты на перроне семью ждала команда парамедиков, которая приняла из 12 вагона семью с маленьким пассажиром», — говорится в сообщении.

«Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

Состояние мамы и ребенка удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что у женщины начались роды, когда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Она утверждает, что не имела никаких признаков беременности, а «ребенок просто появился ниоткуда».