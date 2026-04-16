В поезде "Ивано-Франковск — Черкассы" родился ребенок
Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь.
Сегодня, 16 апреля, в поезде №44 из Ивано-Франковска в Черкассы родился мальчик. Поезд совершил остановку в Фастове, где семью приняли парамедики.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
«После предупреждения руководителя поезда за 3 минуты на перроне семью ждала команда парамедиков, которая приняла из 12 вагона семью с маленьким пассажиром», — говорится в сообщении.
«Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.
Состояние мамы и ребенка удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что у женщины начались роды, когда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Она утверждает, что не имела никаких признаков беременности, а «ребенок просто появился ниоткуда».