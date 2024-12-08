В поезде "Киев — Варшава" верхняя полка чуть не пришибла пассажирку: реакция "Укрзализныци"

Во время движения поезда сообщением "Киев — Варшава" верхняя полка в вагоне внезапно обрушилась, едва не травмировав находившуюся внизу пассажирку.

Информация об этом инциденте появилась в соцсетях вечером в субботу, 7 декабря.

По словам очевидцев, когда пассажирка поезда пыталась занять свое место на верхней полке, она с грохотом обрушилась. К счастью, ее соседка с нижней полки успела отскочить, так что обошлось без последствий для жизни или здоровья.

В комментарии в соцсетях предположили, что падение полки якобы произошло из-за "утерянного болтика".

В поезде "Киев – Варшава" обрушилась верхняя полка / Фото: из соцсетей

В воскресенье, 8 декабря, в "Укрзализныце" прокомментировали этот случай, объяснив, что на самом деле все полки исправны, но для их разложения следует обращаться к проводнику.

"Вагоны типа "риц" имеют очень своеобразные системы крепления на двух кронштейнах. Именно поэтому мы разместили в этих купе ласковое напоминание обращаться к проводнику для разложения этих полочек. Ведь сила гравитации в конечном счете непременно побеждает "оно и без того норм!" – говорится в объяснении компании-перевозчика.

Падение полки, как утверждают в "Укрзализныце", произошло из-за того, что один из кронштейнов "остался сиротливо незакрепленным".

“Нашему проводнику понадобилось примерно 4 секунды, чтобы провести мастер-класс по синхронному закреплению кронштейнов. Фэнтези о потерянном болтике интересно, но наши специалисты по ремонту еще не придумали, зачем в этой конструкции болтик", — добавили в компании.

Напомним, ранее в вагоне поезда "Черкассы — Ивано-Франковск" подрались пьяные члены военизированной охраны "Укрзализныци". Избитых и пьяных охранников заметили пассажиры и сняли.

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