В поисках партизан: российские оккупанты совершают рейды в Крыму

Оккупанты очень боятся ВСУ и людей, которые им помогают.

Россияне ужесточили контрдиверсионные меры во временно оккупированном Крыму. Их цель – подавить проукраинские действия местного подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

Отмечается, что оккупанты провели рейды в ряде населенных пунктов полуострова. К примеру, россияне искали осведомителей Сил обороны в Севастополе. Как следствие, были задержаны жители полуострова из-за "экстремистских действий".

Впрочем, оккупантам это не поможет. В ЦНС акцентируют, что коренное население полуострова ждет момента освобождения родного края и количество таких людей ежедневно растет.

"Поэтому политика "закручивания гаек" приводит к обратному результату", — отмечают в украинском подполье.

Ранее в ЦНС сообщили, что россияне вывозят зерно с Юга Украины через порты временно оккупированного Крыма в Сирию и Иран.

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