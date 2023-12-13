В поисках подполья: россияне привезли на ТОТ новые группы контрразведчиков

Не секрет, что оккупанты очень боятся проукраински настроенных людей, которые помогают ВСУ освобождать захваченные территории.
Российские оккупанты завозят на ТОТ новые группы контрразведчиков. Их цель – выискивать украинское подполье.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Что известно
По данным ЦНС, россияне ведут наблюдение за режимными объектами в надежде зафиксировать работу информаторов Сил обороны. Также россияне не отказываются от традиционных "схем". В частности, сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры в общественных местах, налаживают систему собственных информаторов через коллаборантов.
"Особое внимание в местах питания и учебных заведениях, где работают ввезенные из РФ охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев", – предупредили украинское подполье в Центре.
Напомним, российские кафиры пытаются привлечь в армию местных людей на ТОТ.
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