Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В поисках подполья: россияне привезли на ТОТ новые группы контрразведчиков

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
10
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В поисках подполья: россияне привезли на ТОТ новые группы контрразведчиков

Оккупанты выискивают украинское подполье в Крыму / Фото: Центр национального сопротивления

Не секрет, что оккупанты очень боятся проукраински настроенных людей, которые помогают ВСУ освобождать захваченные территории.

Российские оккупанты завозят на ТОТ новые группы контрразведчиков. Их цель – выискивать украинское подполье.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно

По данным ЦНС, россияне ведут наблюдение за режимными объектами в надежде зафиксировать работу информаторов Сил обороны. Также россияне не отказываются от традиционных "схем". В частности, сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры в общественных местах, налаживают систему собственных информаторов через коллаборантов.

"Особое внимание в местах питания и учебных заведениях, где работают ввезенные из РФ охранные фирмы, сотрудники которых привлечены к прослушиванию украинцев", – предупредили украинское подполье в Центре.

Напомним, российские кафиры пытаются привлечь в армию местных людей на ТОТ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
10
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация