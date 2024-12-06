В поисках сказки: лучшие места для положительных эмоций в "Зимовій країні" на ВДНХ

Рассказываем, какие локации работают этой зимой на ВДНХ и каких эмоций можно ожидать от их посещения.

Многочисленные фотозоны и праздничная елка на ВДНХ

На центральном входе в ВДНХ гостей встречают милые Снеговички и веселые Пингвинчики, которые сразу создают атмосферу праздника. В центре расположили раскошную 14-метровую елку, украшенную яркими огоньками и прекрасными игрушками. Рядом – праздничная фотозона, где можна сделать памятные фото с волшебным эльфом, милым мишкой и горой новогодних подарков. Еще одну елку с задорными Снеговиками можно прямо в бассейне.

Особого внимания заслуживает традиционная праздничная машинка, которая, как и раньше, дарит новогоднее настроение, перевозя радость на своей крыше. Не обошлось и без праздничного поезда Coca-Cola. Праздничные павильйоны украсили золотыми бантами и сияющими гирляндами, которые добавляют ощущение сказочного зимнего праздника.

"Зимова країна" на ВДНХ

Каток на Центральной площади

Стоимость: 390 грн, льготный – 270 грн

Что почувствуете: легкость и свободу, скользя по льду под тысячами фонариков

Место, где смех раздается громче, а время замедляется. Это один из самых больших в Украине катков – 2500 кв. м. Тут можно кружиться на коньках вокруг сказочного замка, держа за руку близкого человека, или классно провести время вместе с друзьями. А трибуны для зрителей и тематическая музыка превращают в маленький ледовый спектакль каждое движение на катке. Для тех, кто только начинает осваивать лед, доступны услуги тренера и пингвины-помощники.

Рождественская фабрика мечты

Стоимость: 400 грн, групповой – 330 грн (период 30.11-31.12), 380 грн (период 01.01-12.01)

Что почувствуете: веру в чудеса

Здесь каждый на время может вернуться в детство и вспомнить, что мечтать нужно всегда. Помогают в этом работники сказочной фабрики – неугомонные эльфы. В конце экскурсии все гости обязательно реализуют полученные знания на практике – собственноручно создадут елочное украшение, которое можно забрать с собой, оно еще долго будет напоминать о рождественской магии ВДНХ.

"Зимова країна" на ВДНХ

Резиденция Санты (открытие 5 декабря)

Стоимость: 450 грн

Что почувствуете: радость и чувство новогодних праздников

Каждый, независимо от возраста, может поделиться своими сокровенными желаниями с Сантой и его помощниками в канун Рождества и новогодних праздников. То, что они сбываются, уже проверено. Атмосфера сказки, музыкальное представление и теплые объятия с эльфами – гарантованы.

Альпийская горка

Стоимость: один спуск – 90 грн, три спуска – 180 грн, пять спусков – 280 грн

Что почувствуете: восхищение, свободу и детский смех

Что за зима без горок? Альпийская горка на ВДНХ – идеальное сочетание зимнего драйва и духа горных приключений. Тут можно позволить себе быть беззаботными, смеяться, сколько хочется, и на мгновение почувствовать себя ребенком, летящим навстречу приключениям. А еще можно посоревноваться с друзьями или с собой – в этом году горка обустроена радарами скорости.

"Зимова країна" на ВДНХ

Оранжерея волшебства

Стоимость: 120 грн, льготный – 95 грн

Что почувствуете: тепло и гармонию

Если существует сказочное бегство от зимнего холода в мир вечного лета, оно точно начинается за дверью Оранжереи волшебства. Среди экзотических растений время будто останавливается: вечнозеленые растения, пальмы, которые держат звездное небо, и фотозоны, вдохновленные фантазией Безумного Шляпника. Тут можно прогулятьтся с аудиогидом, принять участие в тематических мероприятиях, почитать или просто насладиться тишиной. Погружение в волшебный мир усиливается мурлыканием местных котиков, а обновленное сказочное меню ресторана KVITKOVA.Оранжерея" добавляет еще больше магии посещению этого места.

Домик чая Residence of Taste

Стоимость: бесплатный вход

Что почувствуете: тепло и праздничное настроение

Особое место уюта и обаяния. Здесь можно согреться зимними предложениями чая от GRAFF, насладиться вкусным лакомством и сделать яркие фото среди интерактивных инсталляций и тематической фотозоны, стилизированной под зимнюю сказку.

Аттракционы, колесо обзора и карусель

Стоимость: от 150 грн

Что почувствуете: радость, восторг и искреннее восхищение

Мир аттракционов – это место, где каждый может поймать свой идеальный момент: головокружительные виражи, дарящие адреналин, сказочную рождественскую панораму с высоты колеса обзора или легкую ностальгию на Киевской карусели.

"Зимова країна" на ВДНХ

Animal Park

Стоимость: детский – 200 грн, взрослый – 250 грн, семейный – 500 грн

Что почувствуете: безусловную любовь

Здесь вы найдете лучших терапевтов – милых и пушистых. Альпаки, козочки, ламы, поросята, курочки и петушки ждут объятий гостей и радуются встрече с малышами. А еще снимают стресс лучше любой медитации и дарят иксренние эмоции, которые так нужны этой зимой.

Музей науки

Стоимость: входной билет – 200 грн, билет с возможностью посмотреть научное шоу – 320 грн

Что почувствуете: восторг, любопытство и вдохновение

Место, где наука оживает, а открытия становятся настоящим приключением. Катайтесь на велосипеде с квадратными колесами, рассмотрите двухметровую голограмму, подержите в руках модель человеческого мозга – каждый экспонат здесь интерактивный. А самый большой из них – стеклянный потолок, который меняет цвета, как бы приглашая вас в мир научных чудес.

Выставка-ферма живых тропических бабочек

Стоимость: детский – 200 грн, взрослый – 220 грн, льготный – 190 грн

Что почувствуете: восхищение, магию и легкость

Шагая между цветными бабочками, вы попадете в тропическую сказку. Здесь можно увидеть, как эти создания рождаются, развиваются и живут среди экзотических растений. Это не просто выставка, а настоящее приключение в мире природы.

Kitchen & Garden

Стоимость: вход свободный

Что почувствуете: вдохновение для лучших праздничных фото

Очаровательный голубой домик – это уже инстаграмная визитка ВДНХ, место, где каждый кадр становится особенным. Праздничная атмосфера и стильный рождественский декор гарантируют самые лучшие праздничные фото, TikTok и Reels. А кроме этого, здесь вы найдете елки в горшочках, подарки, травяные чаи и вкусные десерты.

Рождественская ярмарка и фуд-корт

Что почувствуете: настоящую атмосферу Рождества и вкус зимы

После активных развлечений под открытым небом ничто не согревает лучше, чем аромат горячего глинтвейна и вкусные гриль-блюда. Это и многое другое предлагают рождественские фуд-корты и многочисленные заведения на территории ВДНХ. Сладости, популярный фаст-фуд, новинки от "Реберні" добавят энергии и наслаждения. А на рождественской ярмарке можно будет приобрести подарки, праздничную декор и фирменный мерч "Зимової країни".

"Зимова країна" на ВДНХ

* На локациях действуют скидки для льготных категорий и участников боевых действий. Скидка -10% с картой Visa от Сбербанка на катке и фуд-кортах.

** Во время объявления воздушной тревоги переждать опасность вы можете в одном из трех укрытий на территории: в павильонах No1, 5 и 13.

*** Вход на территорию ВДНХ – свободный.