В поисках жертв «Волынской резни»: на Тернопольщине завершили очередной этап работ — что нашли

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Украинские и польские специалисты закончили очередной этап поисковой экспедиции на территории бывшего села Пужники Тернопольской области. Массового захоронения погибших во время Второй мировой войны на этот раз не нашли, однако обнаружили остатки нескольких сооружений, в том числе фундамент кладбищенской часовни.

Об этом сообщили в специализированном учреждении «Волынские древности», передает Укринформ.

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Поисковые работы проводились в северо-восточной части старого кладбища. С помощью специальной техники участники экспедиции проложили 36 разведывательных траншей на территории площадью около 0,5 га.

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В результате удалось установить границы бывшего кладбища и обнаружить остатки трех объектов. Предварительно специалисты идентифицировали фундамент часовни, где пели умерших перед погребением, а также хозяйственное сооружение. Кроме того, была обнаружена каменная кладка, которая, вероятно, могла быть частью дороги.

В «Волынских древностях» объяснили, что поиски усложняет особенность местности: территория Пужников холмистая, покрытая лесом и кустарниками.

Следующим этапом исследований может стать LiDAR-съемка. Эта технология позволяет сканировать рельеф местности и выявлять особенности поверхности, которые могут помочь в поиске захоронения. Сейчас специалисты ожидают оформления необходимого разрешения.

В экспедиции приняли участие представители украинского учреждения «Волынские древности», специалисты Поморского медицинского университета в Щецине и представители польского фонда «Свобода и демократия».

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Вице-президент фонда Мацей Данцевич ранее сообщал, что поисковые работы в Пужниках планируют продлить в 2027 году.

Напомним, летом 2025 года Украина позволила Польше поиск захоронений во Львове. Речь идет об эксгумационных работах — перезахоронениях польских военных, погибших в 1939 году.

А раньше, в апреле того же года, в Тернопольской области начали эксгумацию польских жертв Второй мировой войны.

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