В Покровске горсовет приобрел автомобиль за 1,7 млн грн, который должен получить до апреля: детали скандала

Местные журналисты возмущаются тем, что авто покупают не военным, а на другие нужды.

25 декабря этого года Покровский городской совет заключил договор на приобретение автомобиля за 1 788 000 гривен.

Об этом пишет региональное издание Новости "Капри" со ссылкой на тендер, опубликованный в системе публичных закупок Prozorro 26 декабря.

Речь идет об автомобильных марках AVTOSNAB, модель STM за 1 788 000 гривен.

Фото: ProZorro

В горсовете указывают, что машина будет предназначена для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями, а также для перевозки мобильных бригад социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола.

В издании утверждают, что договор был заключен с полтавской фирмой напрямую без использования электронной системы и проведения аукциона.

"Наверное, очень спешили успеть перечислить деньги из бюджета в новый год", — предполагают журналисты.

Поставить авто подрядчик должен в Днепр до 30 апреля 2025 года, а вот расплатиться за него нужно в течение трех банковских дней с момента подписания договора в 100% размере.

"Никаких характеристик автомобиля, кроме названия и марки в договоре нет. Журналисты телевидения пытались найти в интернете этот автомобиль, но такой марки и модели не нашли даже на официальном сайте ООО "ЗАВОД АВТОСНАБ", – говорится в сообщении.

В издании возмущаются, что в то время, когда враг уже на пороге Покровска, город и громада ежедневно страдают от обстрелов и авиаударов, покровские чиновники из бюджета тратят почти два миллиона гривен на автомобиль.

"И если бы это был автомобиль для ребят на фронт, которые поминутно рискуют своей жизнью во время обороны Покровска! Нет – это очередной автомобиль "под прикрытием", которых так много было в Покровске... Где сейчас все эти машины и кто на них разъезжает – вопрос остается открытым", – утверждают в издании "Капри".

Ранее сообщалось, что власти Покровска выделили бюджетные средства, за которые планируют обследовать дом в оккупированном селе.

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